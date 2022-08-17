Мележиков — о первом месте «Спартака»: это совместная работа тренерского штаба и команды

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил выступление команды на старте сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге.

«Результаты оценивать ещё рано. Мы рады любой победе. С чем связываю такой результат команды? Это совместная работа тренерского штаба и команды», — цитирует Мележикова ТАСС.

«Спартак» разгромил в матче пятого тура «Сочи» со счётом 3:0, набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Нападающий красно-белых Квинси Промес возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив шесть мячей в пяти матчах.

В матче шестого тура «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо» (20 августа).

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал первой командой, одержавшей 500 побед в чемпионатах России.