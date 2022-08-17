В Японии по подозрению в получении взятки арестовали члена оргкомитета ОИ-2020
- AP
Об этом сообщает NHK.
Такахаси подозревается в получении взятки в размере 45 млн иен ($400 тыс.). Его компания получила эту сумму от спонсоров Игр-2020 — компании мужской одежды AOKI. В то же время AOKI получила подряд на пошив официальных костюмов для комитета и использование олимпийской символики.
Отмечается, что директор оргкомитета, как госслужащий, не может получать вознаграждение за проделанную работу.
Ранее сообщалось, что после Токио-2020 антидопинговым организациям рекомендовали проверять пробы перед Играми.