В Японии по подозрению в получении взятки арестовали члена оргкомитета ОИ-2020

Член оргкомитета Олимпийских игр в Токио — 2020, японский бизнесмен Харуюки Такахаси был арестован по обвинению в получении крупной взятки.

Об этом сообщает NHK.

Такахаси подозревается в получении взятки в размере 45 млн иен ($400 тыс.). Его компания получила эту сумму от спонсоров Игр-2020 — компании мужской одежды AOKI. В то же время AOKI получила подряд на пошив официальных костюмов для комитета и использование олимпийской символики.

Отмечается, что директор оргкомитета, как госслужащий, не может получать вознаграждение за проделанную работу.

Ранее сообщалось, что после Токио-2020 антидопинговым организациям рекомендовали проверять пробы перед Играми.