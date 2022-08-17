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В Японии по подозрению в получении взятки арестовали члена оргкомитета ОИ-2020

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Член оргкомитета Олимпийских игр в Токио — 2020, японский бизнесмен Харуюки Такахаси был арестован по обвинению в получении крупной взятки.
В Японии по подозрению в получении взятки арестовали члена оргкомитета ОИ-2020
  • AP

Об этом сообщает NHK.

Такахаси подозревается в получении взятки в размере 45 млн иен ($400 тыс.). Его компания получила эту сумму от спонсоров Игр-2020 — компании мужской одежды AOKI. В то же время AOKI получила подряд на пошив официальных костюмов для комитета и использование олимпийской символики.

Отмечается, что директор оргкомитета, как госслужащий, не может получать вознаграждение за проделанную работу.

Ранее сообщалось, что после Токио-2020 антидопинговым организациям рекомендовали проверять пробы перед Играми.

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