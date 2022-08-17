Marca: полузащитник «Реала» Каземиро попал в сферу интересов МЮ

Полузащитник мадридского клуба «Реал» Каземиро может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Английский клуб рассматривает вариант с подписанием 30-летнего бразильца на случай неудачи с переходом хавбека «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает Marca.

Уточняется, что испанский клуб пока не получал никаких предложений от МЮ.

В сезоне-2021/22 бразильский полузащитник провёл 48 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» близок к покупке форварда «Атлетико» Куньи.