Daily Mail: «Челси» собирается продлить контракты с двумя молодыми игроками сразу на семь лет

Руководство «Челси» согласовало продление контрактов сразу с двумя футболистами на семь лет.

Владелец лондонского клуба хочет продлить договоры с двумя молодыми футболистами — Рисом Джеймсом и Мейсоном Маунтом, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что новая политика клуба подразумевает продление соглашений с игроками до 25 лет сразу на семь лет.

Соглашение Джеймса с «Челси» действует до 2025 года. Контракт с Маунтом истекает в 2024 году. Оба футболиста являются воспитанниками клуба.

Джеймс в сезоне-2021/22 провёл 39 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач.

Маунт в прошлом сезоне принял участие в 53 матчах, забил 13 мячей и отдал 16 голевых передач.

Ранее экс-капитан «Челси» Джон Терри обратился к бывшему владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу.