Daily Mail: «Челси» собирается продлить контракты с двумя молодыми игроками сразу на семь лет
Владелец лондонского клуба хочет продлить договоры с двумя молодыми футболистами — Рисом Джеймсом и Мейсоном Маунтом, сообщает Daily Mail.
Уточняется, что новая политика клуба подразумевает продление соглашений с игроками до 25 лет сразу на семь лет.
Соглашение Джеймса с «Челси» действует до 2025 года. Контракт с Маунтом истекает в 2024 году. Оба футболиста являются воспитанниками клуба.
Джеймс в сезоне-2021/22 провёл 39 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач.
Маунт в прошлом сезоне принял участие в 53 матчах, забил 13 мячей и отдал 16 голевых передач.
Ранее экс-капитан «Челси» Джон Терри обратился к бывшему владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу.