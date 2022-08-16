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Тренер СКА считает, что Мичкова ждёт большое будущее в хоккее при условии работы над собой

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Ассистент главного тренера СКА Евгений Корешков сообщил о прогрессе талантливого форварда Матвея Мичкова.

«Мы только-только начали работать совместно. Сразу видно, что парень одарённый. Чтобы стать элитным игроком, требуется трудолюбие. Надо прибавлять во всём», — приводит слова Корешкова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что современный хоккеист должен иметь хорошие качества. По его словам, для снайперов важна игра под воротами.

«Будем заниматься этим с Матвеем. Его ждёт большое будущее, если каждый день он будет совершенствоваться», — заключил Корешков.

4 августа Мичков после силового приёма во втором периоде в исполнении защитника минского «Динамо» Алексея Емелина не смог продолжить игру. Капитану сборной U25 потребовалась помощь врачей. 17-летний форвард не сумел сдержать слёз.

Мичков в 13 матчах Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/22 забросил две шайбы и оформил три результативные передачи. Нападающий стал обладателем золотых медалей в составе сборной России на юношеской Олимпиаде 2020 года. Он также завоевал серебро юниорского чемпионата мира — 2021.

Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о сроках восстановления Мичкова.

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