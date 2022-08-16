TuttoAtalanta: «Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника Малиновского

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В услугах хавбека заинтересован «Тоттенхэм», сообщает TuttoAtalanta.

Уточняется, что лондонский клуб изъявил желание взять полузащитника в аренду с правом выкупа, в то время как «Аталанта» настаивает на полноценном трансфере.

Малиновский присоединился к «Аталанте» в 2019 году. Футболист провёл за итальянский клуб 128 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 26 результативных передач.

Ранее «Тоттенхэм» объявил о подписании 19-летнего защитника «Удинезе» Удоджи.