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TuttoAtalanta: «Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника Малиновского

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Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В услугах хавбека заинтересован «Тоттенхэм», сообщает TuttoAtalanta.

Уточняется, что лондонский клуб изъявил желание взять полузащитника в аренду с правом выкупа, в то время как «Аталанта» настаивает на полноценном трансфере.

Малиновский присоединился к «Аталанте» в 2019 году. Футболист провёл за итальянский клуб 128 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 26 результативных передач.

Ранее «Тоттенхэм» объявил о подписании 19-летнего защитника «Удинезе» Удоджи.

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