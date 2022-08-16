Источник: переговоры между МЮ и Рабьо замедлились из-за требований футболиста по зарплате

Трансфер полузащитника «Ювентуса» Адриен Рабьо может сорваться в «Манчестер Юнайтед».

Французский футболист озвучил английскому клубу высокие требования по зарплате, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на официальном сайте.

Уточняется, что хавбек не уверен в переходе в английский клуб, так как «Манчестер Юнайтед» не примут участия в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Футболист присоединился к «Ювентусу» в 2019 году. За итальянский клуб Рабьо провёл 129 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что совладелец МЮ Глейзер выступил против ухода Криштиану Роналду.