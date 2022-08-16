Пименов положительно оценил закрытие футболистов «Локомотива» на базе в Баковке

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Пименов высказал мнение, что закрытие на базе встряхнет футболистов московского клуба.

«Что нужно поменять в «Локомотиве» для улучшения результатов? Сейчас как раз это сделали — закрыли команду на базе. Поэтому посмотрим, ближайшая игра покажет. Но не самый удачный старт однозначно. Закрытие на базе обязательно встряхнет команду, это показывает, что тренерскому штабу и руководству не всё равно», — цитирует Пименова ТАСС.

По его словам, плохой старт «Локомотива» в РПЛ связан с физической подготовкой команды.

Напомним, что «Локомотив» в пятом туре ушёл от поражения в концовке матча с «Крыльями Советов» (1:1). В составе самарской команды забитым мячом отметился Максим Глушенков (68-я минута). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90-я, пенальти).

Также в матче было два нереализованных 11-метровых.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками.

В шестом туре железнодорожники на выезде сыграют с «Химками». Матч пройдёт 20 августа на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15:00 мск.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о решении руководства «Локомотива» закрыть команду на базе.