военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Пименов положительно оценил закрытие футболистов «Локомотива» на базе в Баковке

Короткая ссылка
Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Пименов высказал мнение, что закрытие на базе встряхнет футболистов московского клуба.
Пименов положительно оценил закрытие футболистов «Локомотива» на базе в Баковке
  • Gettyimages.ru

«Что нужно поменять в «Локомотиве» для улучшения результатов? Сейчас как раз это сделали — закрыли команду на базе. Поэтому посмотрим, ближайшая игра покажет. Но не самый удачный старт однозначно. Закрытие на базе обязательно встряхнет команду, это показывает, что тренерскому штабу и руководству не всё равно», — цитирует Пименова ТАСС.

По его словам, плохой старт «Локомотива» в РПЛ связан с физической подготовкой команды.

Напомним, что «Локомотив» в пятом туре ушёл от поражения в концовке матча с «Крыльями Советов» (1:1). В составе самарской команды забитым мячом отметился Максим Глушенков (68-я минута). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90-я, пенальти).

Также в матче было два нереализованных 11-метровых.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками.

В шестом туре железнодорожники на выезде сыграют с «Химками». Матч пройдёт 20 августа на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15:00 мск.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о решении руководства «Локомотива» закрыть команду на базе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить