Коган: 17 августа Щербакова вылетает в Германию на операцию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган подробнее рассказал о предстоящей операции олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

«Аня действительно будет прооперирована, завтра она вылетает в Германию, отправляют её в клинику, специалисты которой уже много раз помогали российским фигуристам», — цитирует Когана ТАСС.

Он добавил, что травма беспокоила спортсменку давно, но из-за подготовки к Олимпийским играм не было возможности её купировать. Он также отметил, что колено изначально пытались лечить безоперационно.

16 августа Анна Щербакова сообщила, что ей предстоит операция на колене.

Ранее серебряная призёрка чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова назвала главную фаворитку в женском одиночном катании в сезоне-2022/23.