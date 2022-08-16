Слуцкий оценил дебют Кварацхелии за «Наполи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал дебют бывшего полузащитника казанского клуба Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Я очень рад за него. Мы пристально следим и скучаем по нему. То, что он сегодня дебютировал ровно в тот же день и в то же время, что начал игру «Рубин», думаю, что это очень символично», — передаёт слова тренера пресс-служба «Рубина».

Грузинский игрок дебютировал в составе «Наполи» в матче с «Вероной». Игра завершилась победой неаполитанцев со счётом 5:2.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее генеральный директор «Рубина» оценил дебют Кварацхелии в составе «Наполи».