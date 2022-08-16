В Италии сообщили, что ПСЖ согласен отпустить Паредеса в «Ювентус» на правах аренды
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте, клубам осталось определить сумму отступных.
Отмечается, что футболист уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом».
Паредес в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Аргентинец является бывшим игроком санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 по 2019 год.
Ранее главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье заявил, что клуб ищет новую команду для нападающего Мауро Икарди.