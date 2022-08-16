В Италии сообщили, что ПСЖ согласен отпустить Паредеса в «Ювентус» на правах аренды

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может перейти в «Ювентус» на правах аренды с опцией выкупа.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте, клубам осталось определить сумму отступных.

Отмечается, что футболист уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом».

Паредес в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Аргентинец является бывшим игроком санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 по 2019 год.

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