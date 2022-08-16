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Болельщицу с флагом Украины попросили уйти с трибун во время матча российских теннисисток

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Болельщицу с украинским флагом попросили покинуть трибуну во время матча между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской в рамках квалификации турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США).

Как сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter, одна из спортсменок обратила внимание арбитра на фанатку, после чего судья попросила болельщицу убрать флаг, но та отказалась. Спустя некоторое время она покинула трибуны и стала прогуливаться с флагом по территории теннисного комплекса.

Отмечается, что во время прогулки её остановил сотрудник службы безопасности и попросил убрать флаг в машину, что она и сделала. После ей разрешили вернуться к просмотру матча.

Игра между российскими спортсменками прошла 14 августа и завершилась победой Калинской со счётом 7:5, 6:1.

Ранее первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о том, что серб Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат США — 2022 из-за нежелания прививаться от коронавируса.

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