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TalkSPORT: «Манчестер Юнайтед» близок к покупке форварда «Атлетико» Куньи

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Нападающий «Атлетико» Матеус Кунья может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает TalkSPORT, английский клуб близок к реализации трансфера 23-летнего футболиста за £42 млн.

Отмечается, что «Атлетико» заинтересован в подписании форварда МЮ Криштиану Роналду, однако трансфер бразильца не связан с возможным переходом португальца.

Кунья провёл за мадридский клуб 30 матчей, в которых забил шесть голов и отличился четырьмя результативными передачами.

Ранее главный тренер МЮ Эрик тен Хаг изменил мнение о возможном уходе Роналду из клуба.

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