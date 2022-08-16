Салихова заявила, что не собирается оформлять Fan ID

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Никакую карту болельщика оформлять не собираюсь и детей вести в МФЦ тоже. Для меня это очень неудобно. И вообще, странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск на посещение от «Госуслуг». Так что лучше в выходной ещё раз сходим всей семьей на балет «Спартак» Хачатуряна», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал Fan ID.