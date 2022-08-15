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Тренер Джонса: Диазу придётся выдержать штормовой натиск Чимаева

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Брэндон Гибсон, тренер американского бойца UFC Джона Джонса, высказался о предстоящем поединке американца Нейта Диаза со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Тренер Джонса: Диазу придётся выдержать штормовой натиск Чимаева
  • Gettyimages.ru
  • © Sean M. Haffey

«Он сильный, взрывной, очень опасен и умеет играть. На что может надеяться Нейт Диаз в поединке с ним — это его прочность и выносливость. Ему придётся выдержать штормовой натиск Хамзата. Я думаю, что сила Чимаева и его взрывной характер будут означать, что судья поднимет его руку после боя», — цитирует Гибсона Sportskeeda.

СМИ сообщали, что бой возглавит UFC 279, который пройдёт 10 сентября.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой. Диаз провёл последний поединок в июне 2021 года на UFC 263, где уступил Леону Эдвардсу решением судей.

Ранее Чимаев высказался о шведе Александре Густафссоне.

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