Агент Олусегуна заявил, что форвард не намерен покидать «Краснодар»

Вильям Д'Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, заявил, что форвард не намерен покидать клуб, несмотря на предложения от европейских команд.

«Несмотря на интерес со стороны других клубов, сейчас речь о переходе Олусегуна куда-либо не ведётся. На данный момент он игрок «Краснодара», нет никаких поводов для беспокойства», — приводит слова Д'Авилы Sport24.

Он также подчеркнул, что нигерийский футболист отлично себя чувствует в «Краснодаре».

Олусегун присоединился к «Краснодару» в 2021 году. За это время нигерийский форвард провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Олусегун заявил, что у него есть предложения из топ-5 европейских чемпионатов.