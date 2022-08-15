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Агент Олусегуна заявил, что форвард не намерен покидать «Краснодар»

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Вильям Д'Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, заявил, что форвард не намерен покидать клуб, несмотря на предложения от европейских команд.
Агент Олусегуна заявил, что форвард не намерен покидать «Краснодар»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Несмотря на интерес со стороны других клубов, сейчас речь о переходе Олусегуна куда-либо не ведётся. На данный момент он игрок «Краснодара», нет никаких поводов для беспокойства», — приводит слова Д'Авилы Sport24.

Он также подчеркнул, что нигерийский футболист отлично себя чувствует в «Краснодаре».

Олусегун присоединился к «Краснодару» в 2021 году. За это время нигерийский форвард провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Олусегун заявил, что у него есть предложения из топ-5 европейских чемпионатов.

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