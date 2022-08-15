Агент Олусегуна заявил, что форвард не намерен покидать «Краснодар»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Несмотря на интерес со стороны других клубов, сейчас речь о переходе Олусегуна куда-либо не ведётся. На данный момент он игрок «Краснодара», нет никаких поводов для беспокойства», — приводит слова Д'Авилы Sport24.
Он также подчеркнул, что нигерийский футболист отлично себя чувствует в «Краснодаре».
Олусегун присоединился к «Краснодару» в 2021 году. За это время нигерийский форвард провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее Олусегун заявил, что у него есть предложения из топ-5 европейских чемпионатов.