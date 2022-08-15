Агент Сулейманова подтвердил переговоры с «Хапоэлем» об аренде футболиста

Алан Агузаров, представитель полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщил, что ведёт переговоры о переходе футболиста в израильский «Хапоэль».

«Общение с «Хапоэлем» идёт. В активной фазе — обсуждение аренды с правом выкупа», — цитирует Агузарова «Чемпионат».

По его словам, вполне вероятно, что в скором времени ситуация с трансфером Сулейманова окончательно определится.

В сезоне-2021/22 Сулейманов выступал в чемпионате Турции на правах арены за «Гиресунспор». В 32 играх футболист забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Сулейманов уйдёт в аренду в клуб из Израиля.