Агент Сулейманова подтвердил переговоры с «Хапоэлем» об аренде футболиста
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Общение с «Хапоэлем» идёт. В активной фазе — обсуждение аренды с правом выкупа», — цитирует Агузарова «Чемпионат».
По его словам, вполне вероятно, что в скором времени ситуация с трансфером Сулейманова окончательно определится.
В сезоне-2021/22 Сулейманов выступал в чемпионате Турции на правах арены за «Гиресунспор». В 32 играх футболист забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Сулейманов уйдёт в аренду в клуб из Израиля.