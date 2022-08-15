Агент Шапи: есть желание уйти в аренду с правом выкупа

Алан Агузаров, представитель нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны израильского клуба «Хапоэль» Беэр-Шева

«Общение есть, но конкретики пока нет. Полноценный трансфер мы не рассматриваем. Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Работаем в этом плане», — цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

По его словам, он надеется, что до закрытия трансферного окна ситуация по переходу Сулейманова прояснится. Он также подчеркнул, что в плане дальнейшего развития вариант с Израилем наиболее привлекателен.

В сезоне-2021/22 Сулейманов выступал в чемпионате Турции на правах арены за «Гиресунспор». В 32 играх футболист забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Сулейманов уйдёт в аренду в клуб из Израиля.