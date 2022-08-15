Агент Шапи: есть желание уйти в аренду с правом выкупа
- РИА Новости
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«Общение есть, но конкретики пока нет. Полноценный трансфер мы не рассматриваем. Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Работаем в этом плане», — цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».
По его словам, он надеется, что до закрытия трансферного окна ситуация по переходу Сулейманова прояснится. Он также подчеркнул, что в плане дальнейшего развития вариант с Израилем наиболее привлекателен.
В сезоне-2021/22 Сулейманов выступал в чемпионате Турции на правах арены за «Гиресунспор». В 32 играх футболист забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Сулейманов уйдёт в аренду в клуб из Израиля.