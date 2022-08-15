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Алдонин: Заболотный заслужил находиться в ЦСКА

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру Антона Заболотного в армейском клубе.
Алдонин: Заболотный заслужил находиться в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Заболотный соответствует уровню ЦСКА? Это не мне решать. Антон хорошо себя проявил в армейском клубе, поэтому заслужил находиться в этой команде», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что нападающему на данный момент не нужно опускать руки. По его словам, Заболотный находится в таком возрасте, когда спортсмен понимает, над какими качествами нужно работать.

Заболотный присоединился к ЦСКА в 2021 году. За это время форвард провёл за армейский клуб 30 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении команды в матче пятого тура чемпионата России с «Зенитом».

 

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