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Губерниев — о «Спартаке»: «Зенит» не должен чувствовать себя гегемоном

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев положительно оценил выступление «Спартака» на старте сезона-2022/23.
Губерниев — о «Спартаке»: «Зенит» не должен чувствовать себя гегемоном
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Российскому футболу нужен сильный «Спартак». «Зениту» нужна конкуренция. Я буду первый счастлив, если «Спартак» будет здорово играть. «Зенит» не должен чувствовать себе гегемоном», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Напомним, что в минувшем сезоне победу в РПЛ праздновал петербургский клуб.

Ранее Массимо Каррера заявил, что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство.

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