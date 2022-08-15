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«Матч ТВ»: Гончаренко может возглавить «Урал»

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Бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Урал».
«Матч ТВ»: Гончаренко может возглавить «Урал»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Ожидается, что о назначении Гончаренко будет объявлено 15 августа, сообщает «Матч ТВ».

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.

«Урал» по итогам пяти туров с одним очком располагается на последнем месте в турнирной таблице.

Гончаренко работал главным тренером ЦСКА и «Краснодара».

Ранее бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран не стал отвечать на вопрос о назначении на пост тренера «Урала».

 

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