«Матч ТВ»: Гончаренко может возглавить «Урал»
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Ожидается, что о назначении Гончаренко будет объявлено 15 августа, сообщает «Матч ТВ».
8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.
«Урал» по итогам пяти туров с одним очком располагается на последнем месте в турнирной таблице.
Гончаренко работал главным тренером ЦСКА и «Краснодара».
Ранее бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран не стал отвечать на вопрос о назначении на пост тренера «Урала».