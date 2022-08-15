Защитник «Химок» Филин: отставка Юрана непонятна

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал отставку Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды.

«Для меня лично отставка Юрана непонятна. Да, он приехал к нам на базу, попрощался, поблагодарил за работу. Всё стандартно. Но надо работать дальше. Если мы будем обращать внимание на прошлого тренера, то можем перестать набирать очки», — цитирует Филина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что смена тренера не сильно повлияла на команду. По словам футболиста, пока рано говорить, привнёс ли что-либо в клуб новый тренер.

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Николай Писарев.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран не стал отвечать на вопрос о назначении на пост тренера «Урала».