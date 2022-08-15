Колосков ответил Карпину по поводу критики Fan ID

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал критику главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в адрес Fan ID.

«Когда вводили этот закон, то объясняли, что он сделан для повышения безопасности на стадионах. Надо было ему ещё тогда расшифровать все аргументы за Fan ID, тогда бы у Карпина сейчас не было вопросов», — цитирует Колоскова Sport24.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

Ранее Валерий Карпин жёстко раскритиковал введение Fan ID.