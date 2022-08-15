Лунёв уверен, что «Байер» будет в группе лидеров чемпионата Германии по футболу
«Уверен, что квалификация нашего тренерского штаба и игроков позволит выправить ситуацию и мы вернёмся в группу лидеров», — цитирует Лунёва ТАСС.
По словам голкипера, «Байер» в первом туре на выезде по моментам переиграл дортмундскую «Боруссию», однако плохая реализация не позволила добиться положительного результата.
«Наши лидеры пока не могут отличиться. Только у Патрика Шика было три стопроцентных момента в этом матче», — добавил он.
Команда Херардо Сеоане после двух поражений располагается на дне турнирной таблицы.
В третьем туре «Байер» дома сыграет с «Хоффенхаймом» 20 августа.
Ранее «Байер» сообщил, что Лунёв выбыл на шесть недель из-за травмы.