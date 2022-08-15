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Лунёв уверен, что «Байер» будет в группе лидеров чемпионата Германии по футболу

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Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв оценил шансы команды из Леверкузена в чемпионате Германии по футболу сезона-2022/23.

«Уверен, что квалификация нашего тренерского штаба и игроков позволит выправить ситуацию и мы вернёмся в группу лидеров», — цитирует Лунёва ТАСС.

По словам голкипера, «Байер» в первом туре на выезде по моментам переиграл дортмундскую «Боруссию», однако плохая реализация не позволила добиться положительного результата.

«Наши лидеры пока не могут отличиться. Только у Патрика Шика было три стопроцентных момента в этом матче», — добавил он.

Команда Херардо Сеоане после двух поражений располагается на дне турнирной таблицы.

В третьем туре «Байер» дома сыграет с «Хоффенхаймом» 20 августа.

Ранее «Байер» сообщил, что Лунёв выбыл на шесть недель из-за травмы.

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