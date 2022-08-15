Промес — о подходе Абаскаля к работе в «Спартаке»: он взаимодействует с командой

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал успехи столичной команды при испанском главном тренере Гильермо Абаскале.

«У него собственный подход к работе. Он взаимодействует с командой. Мы выиграли четыре раза подряд. Это отличная статистика, чтобы набраться уверенности. Посмотрим, где мы завершим сезон», — цитирует Промеса «Спорт-Экспресс».

Нидерландский хавбек признался, что физически чувствует себя отлично. Промес также дал понять, что в спартаковском коллективе царит хорошая рабочая атмосфера.

«Но нам нужно дальше прибавлять. На следующей неделе у нас тяжёлая игра», — заключил он.

«Спартак» разгромил в матче пятого тура «Сочи» со счётом 3:0, набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Далее расположились «Зенит», «Ростов» (по 11 очков), ЦСКА (десять очков) и «Сочи» (девять).

В матче шестого тура «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо» (20 августа).

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал первой командой, одержавшей 500 побед в чемпионатах России.