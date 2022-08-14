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Зиньковский: не ожидал, что первый гол за «Спартак» будет таким простым

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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями после дебютного гола за красно-белых.

«Вышел на замену — и гол. Не ожидал, что будет так просто. Рад, что забил первый гол за «Спартак», очень рад. Не то что бы у меня поставлена галочка, просто в эту секунду был очень счастлив», — цитирует Зиньковского РИА Новости.

26-летний хавбек ответил на вопрос, готов ли он быть джокером и вступать в игру со скамейки запасных.

«Как тренер решит, спросите у него. Сколько у меня будет минут, столько я и буду выкладываться. Буду всегда стараться помочь команде», — пояснил новичок красно-белых.

«Спартак» на своём поле в матче пятого тура разгромил «Сочи» со счётом 3:0. Зиньковский (71-я минута) отличился спустя пять минут после появления на поле. Также дубль оформил Квинси Промес (57-я, 84-я).

Команда Гильермо Абаскаля набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал первой командой, одержавшей 500 побед в чемпионатах России.

 

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