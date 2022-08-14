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Промес: качественный прессинг во втором тайме помог «Спартаку» обыграть «Сочи»

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Сочи» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

«В первом тайме мы не так хорошо контролировали игру, действовали довольно медленно, с не очень сильным прессингом. Поэтому у нас не всё получалось. В перерыве сделали работу над ошибками. Стали играть более агрессивно. Заработал прессинг. В итоге это дало свои плоды. Мы победили», — заявил в эфире «Матч ТВ» Промес.

По его словам, «Спартак» обязательно будет бороться за золотые медали РПЛ, однако пока говорить об этом рано.

«Надо хорошо подготовиться к следующему матчу. И продолжать удивлять соперников», — заключил он.

Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Сочи» (3:0). Он был признан лучшим игроком встречи.

Таким образом, «Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее сообщалось, что Антон Зиньковский забил свой первый мяч за «Спартак» в матче с «Сочи».

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