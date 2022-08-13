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AS: ПСЖ планирует продлить контракт с Месси

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В «Пари Сен-Жермен» хотят продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

Как сообщает AS со ссылкой на L’Equipe, руководство довольно игрой аргентинского футболиста.

Отмечается, что переговоры о продлении соглашения начнутся в ближайшее время. Контракт будет продлён как минимум на один сезон.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. С тех пор 34-летний игрок провёл за французскую команду 34 матча, забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач.

12 августа появилась информация, что форвард впервые с 2005 года не попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее стало известно, почему нападающий Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч».

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