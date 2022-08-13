Александр Медведев — о матче «Зенита»: в первом тайме Акинфеев семь раз спас ЦСКА

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

«Заслуженная победа, полное доминирование в первом тайме. В первой половине игры было семь спасений Акинфеева. Во втором тайме мы сделали своевременные замены», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Густаво Мантуан провёл прекрасный дебютный матч за «Зенит» и забил «классный мяч».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

Акинфеев отразил семь ударов по воротам.

Ранее бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал отменённый гол ЦСКА в матче с «Зенитом».