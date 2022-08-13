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Источник: Навас готов перейти в «Наполи»

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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас дал согласие на переход в «Наполи».

По информации журналиста Николо Скиры, для успешного завершения сделки клубам осталось переговорить между собой. Отмечается, что трансфер состоится, если ПСЖ согласится покрывать часть зарплаты игрока.

СМИ сообщали, что Навас также открыт для переговоров, потому что в сезоне-2022/23 он станет сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы.

34-летний голкипер перешёл в ПСЖ в сентябре 2019 года из мадридского «Реала». В его активе 72 матча, в 36 из которых он отыграл на ноль.

Ранее ПСЖ объявил о продлении контракта с Навасом.

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