Гасперини: если у Миранчука всё сложится в «Торино», ему будет правильнее остаться там

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука на правах аренды в «Торино».

«Если у Миранчука всё сложится в «Торино», ему будет правильнее остаться там», — цитирует Гасперини BergamoNews.

11 августа Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Шпинёв назвал цели Миранчука в «Торино», куда тот перешёл на правах аренды из «Аталанты».