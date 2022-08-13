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Талалаев — об увольнении Юрана из «Химок»: у нас можно ожидать всё что угодно

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«В российском футболе нет взаимосвязи между результатами команды и качеством её игры. У нас можно ожидать всё что угодно. В России увольняли тренера, когда команда занимала второе место. Поэтому ничему удивляться не приходится», — цитирует Талалаева Metaratings.

«Химки» 10 августа объявили об отставке Юрана. Его место занял Николай Писарев.

Клуб из Московской области после четырёх туров с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее Юран заявил, что у него есть варианты для продолжения карьеры.

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