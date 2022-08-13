Тарпищев: ФТР оказывает поддержку работающему с Радукану Турсунову

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о скандальной ситуации с Дмитрием Турсуновым, который является тренером Эммы Радукану из Великобритании.

«Он наш, бывает на наших сборах, мы его не бросаем, поддерживаем, так же, как и Чеснокова. Вопрос, кого он тренирует, — личное мнение спортсмена», — цитирует Тарпищева ТАСС.

19-летняя Радукану занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Британская теннисистка одержала победу на Открытом чемпионате США 2021 года.

39-летний Турсунов начал тренировать Радукану в конце июля. Председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту при палате общин Джулиан Найт заявил, что ему неприятен факт сотрудничества британской теннисистки с российским специалистом.

Ранее сообщалось, что Радукану не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Торонто.