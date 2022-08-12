Гол Мукоко принёс дортмундской «Боруссии» волевую победу над «Фрайбургом»

«Фрайбург» на своём поле потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Европа Парк Штадион», завершилась со счётом 1:3 в пользу команды Эдина Терзича.

В составе «Фрайбурга» отличился Михаэль Грегорич (35-я минута). У «Боруссии» мячи забили Джейми Байно-Гиттенс (77-я), Юссуфа Мукоко (84-я), закрепил успех гол Мариуса Вольфа (88-я).

Команда из Дортмунда (шесть очков) одержала вторую победу кряду со старта сезона. В активе «Фрайбурга» (три очка) одна победа.

Ранее главный тренер «Байера» подтвердил участие Андрея Лунёва в матче с «Аугсбургом».