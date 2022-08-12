военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гол Мукоко принёс дортмундской «Боруссии» волевую победу над «Фрайбургом»

Короткая ссылка
«Фрайбург» на своём поле потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Европа Парк Штадион», завершилась со счётом 1:3 в пользу команды Эдина Терзича.

В составе «Фрайбурга» отличился Михаэль Грегорич (35-я минута). У «Боруссии» мячи забили Джейми Байно-Гиттенс (77-я), Юссуфа Мукоко (84-я), закрепил успех гол Мариуса Вольфа (88-я).

Команда из Дортмунда (шесть очков) одержала вторую победу кряду со старта сезона. В активе «Фрайбурга» (три очка) одна победа.

Ранее главный тренер «Байера» подтвердил участие Андрея Лунёва в матче с «Аугсбургом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить