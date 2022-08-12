«Динамо» договорилось об аренде футболиста сборной Израиля Карцева

Полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карцев продолжит карьеру в московском «Динамо».

Столичный клуб и израильская команда достигли принципиальной договорённости об аренде 22-летнего хавбека. Карцев подпишет контракт в самое ближайшее время, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Уточняется, что арендное соглашение будет действовать до окончания сезона-2022/23. «Динамо» также получит эксклюзивную опцию выкупа футболиста.

Карцев выступает за «Маккаби» с августа 2021 года. Он провёл 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В составе сборной Израиля футболист принял участие в трёх матчах.

«Динамо» (семь очков) по итогам четырёх туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Столичная команда в следующем матче примет дома «Краснодар» 13 августа.

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