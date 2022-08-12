Стерлинг — о переходе в «Челси»: мне нужен был новый вызов

Нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг рассказал, почему принял решение уйти из «Манчестер Сити» летом.

«Я чувствовал, что моё игровое время в «Сити» в силу разных причин ограничено. Я больше не мог терять своё время. Мне бы не хотелось, чтобы за подъёмом последовал спад, нужен был новый вызов», — цитирует 27-летнего футболиста Goal.com.

Стерлинг подчеркнул, что на пике своей карьеры не может позволить себе играть нерегулярно.

«Я выходил в стартовом составе с 17 лет. Я всегда стараюсь бороться и менять условия, но в «Сити» этого сделать не удалось», — добавил он.

Стерлинг подписал контракт с «Челси» до конца июня 2027 года. Форвард сборной Англии в составе МС провёл 339 матчей, в которых забил 131 мяч и отдал 95 результативных передач.

Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в «Барселоне».







