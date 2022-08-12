Булыкин: в «Локомотиве» должны произойти изменения перед матчем с «Крыльями Советов»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре московской команды на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«То, что немецкая система вряд ли будет работать в России, думаю, уже все убедились. Нужно срочно что-то делать с командой, иначе сезон может закончиться плачевно. Менять что-то в «Локомотиве» надо уже перед ближайшей игрой с «Крыльями Советов», — цитирует Булыкина Metaratings.

Вместе с тем он считает, что тренерский штаб до зимы менять не будут.

«А потом надо исходить из результатов и смотреть в будущее», — добавил экс-форвард сборной России.

«Локомотив» (два очка) по итогам четырёх туров занимает 14-е место в турнирной таблице. Железнодорожники в следующем матче 13 августа на своём поле примут «Крылья Советов» (четыре). Игра начнётся в 15:00 мск.

Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о причинах большого количества пропущенных мячей московской командой.





