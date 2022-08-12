Авербух: Щербакова парит надо льдом

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался об Анне Щербаковой.

«Анечка парит надо льдом, и я вижу, насколько ей комфортно в коллективе и насколько ей приятно здесь находиться. Она работает — в каждой программе исполняет несколько тройных прыжков, то есть не дает себе поблажек. Большая умница», — цитирует Авербуха Sport24.

Хореограф подчеркнул, что Щербакова по-хорошему заматерела в шоу. А гастроли в Сочи очень многое дали всем участникам ледового представления.

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в Пекине в одиночном катании и чемпионкой мира — 2021.

Ранее Авербух высказался о тренере Этери Тутберидзе.













