Яшкин: слова Гашека — политическая игра и борьба за власть в Федерации хоккея Чехии

Форвард сборной Чехии по хоккею Дмитрий Яшкин ответил олимпийскому чемпиону Доминику Гашеку, который обвинил его в подписании контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.

«Я думаю, что идёт личная борьба за власть и влияние в чешском хоккее, ведь оба (Алоиз Гадамчик и Доминик Гашек. — RT) баллотировались на пост президента федерации, и Гадамчик победил. Гашека не выбрали, и сейчас он пытается заработать какие-то политические очки», — цитирует Яшкина «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что едет в КХЛ работать, заниматься любимым делом — играть в хоккей.

«Спорт не имеет никакого отношения к текущему положению дел в мире. Всем ребятам, кто собрался играть в КХЛ — Шулаку, Червени, Йордану, — досталось хейта и неприятных сообщений. Но такова ситуация сейчас», — пояснил Яшкин.

Хоккеист напомнил, что глава Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик сказал, что ему не важно, где играет хоккеист. Главное, чтобы он соответствовал уровню сборной.

Гашек заявил, что в Чехии необходимо принять закон, запрещающий хоккеистам с гражданством этой страны выступать в России.

Ранее Яшкин объяснил, почему решил вернуться в КХЛ.