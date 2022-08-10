СЭ: Бородюк продолжит работу с «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк продолжит тренировать команду.

Информация о том, что Виктор Гончаренко сменит Бородюка на посту главного тренера «Торпедо», не соответствует действительности, сообщает источник «Спорт-Экспресса».

9 августа стало известно, что Бородюк может быть уволен после матча с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата. Игра пройдёт 14 августа в 17:30 мск.

Напомним, что российский специалист работает в клубе с 2021 года. Соглашение сторон рассчитано до 2023 года.

«Торпедо» после четырёх туров имеет одно очко и занимает 15-е место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что бывший тренер ЦСКА Гончаренко возглавит «Торпедо».