СЭ: Бородюк продолжит работу с «Торпедо»
Информация о том, что Виктор Гончаренко сменит Бородюка на посту главного тренера «Торпедо», не соответствует действительности, сообщает источник «Спорт-Экспресса».
9 августа стало известно, что Бородюк может быть уволен после матча с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата. Игра пройдёт 14 августа в 17:30 мск.
Напомним, что российский специалист работает в клубе с 2021 года. Соглашение сторон рассчитано до 2023 года.
«Торпедо» после четырёх туров имеет одно очко и занимает 15-е место в РПЛ.
Ранее сообщалось, что бывший тренер ЦСКА Гончаренко возглавит «Торпедо».