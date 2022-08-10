Киевское «Динамо» обыграло «Штурм» и вышло в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов
Игра, которая прошла на стадионе «Филипс» в Граце, завершилась со счётом 2:1.
В составе киевского клуба мячи забили Константин Вивчаренко (97-я минута), Виктор Цагынков (112-я). У «Штурма» отличился Расмус Хойлунн (27-я минута).
Первая встреча между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».
В следующем раунде киевский клуб встретится с «Бенфикой».
Ранее «Монако» с Головиным уступил ПСВ и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.