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Канчельскис оценил трансферную стоимость Кокорина в два мешка картошки

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Канчельскис оценил трансферную стоимость Кокорина в два мешка картошки
  • Gettyimages.ru

«Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее. Трансферная цена Кокорина — два мешка картошки. Больше за него не заплатят», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Он также заявил, что для клубов слишком большой риск покупать Кокорина, потому что по нему нет никакой статистики, кроме касаний мяча. По его мнению, игрок также может запрашивать такую же зарплату, которую ему платят в «Фиорентине».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» в зимнее трансферное окно постарается продать Кокорина.

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