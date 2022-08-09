Хэмилтон признался, что обманул FIA о своём пирсинге

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (Mercedes) заявил о том, что обманул Международную автомобильную федерацию (FIA) о своём пирсинге.

«Я надел на пресс-конференцию столько украшений, сколько смог. И сказал, что не смогу снять пирсинг как минимум в двух местах. А в одном случае я даже не мог объяснить в силу соблюдения приличий, где именно он находится. На самом деле это была просто провокация. Я их обманул. У меня больше нет нигде пирсинга», — цитирует Хэмилтона Vanity Fair.

12 мая FIA предупредила Хэмилтона, что он может быть дисквалифицирован на Гран-при Монако, если не снимет с ушей и носа ювелирные украшения.

Напомним, что FIA ужесточила проверку гонщиков и запретила носить украшения во время гонки. Хэмилтон заявил, что не может снять пирсинг без хирургического вмешательства.

У Хэмилтона проколоты оба уха и нос. О пирсинге на других частях тела британский пилот не упоминал.

Ранее Хэмилтон высказался о решении четырёхкратного чемпиона мира в королевских гонках и пилота команды Aston Martin Себастьяна Феттеля завершить карьеру по окончании сезона-2022.