военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хэмилтон признался, что обманул FIA о своём пирсинге

Короткая ссылка
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (Mercedes) заявил о том, что обманул Международную автомобильную федерацию (FIA) о своём пирсинге.

«Я надел на пресс-конференцию столько украшений, сколько смог. И сказал, что не смогу снять пирсинг как минимум в двух местах. А в одном случае я даже не мог объяснить в силу соблюдения приличий, где именно он находится. На самом деле это была просто провокация. Я их обманул. У меня больше нет нигде пирсинга», — цитирует Хэмилтона Vanity Fair.

12 мая FIA предупредила Хэмилтона, что он может быть дисквалифицирован на Гран-при Монако, если не снимет с ушей и носа ювелирные украшения.

Напомним, что FIA ужесточила проверку гонщиков и запретила носить украшения во время гонки. Хэмилтон заявил, что не может снять пирсинг без хирургического вмешательства.

У Хэмилтона проколоты оба уха и нос. О пирсинге на других частях тела британский пилот не упоминал. 

Ранее Хэмилтон высказался о решении четырёхкратного чемпиона мира в королевских гонках и пилота команды Aston Martin Себастьяна Феттеля завершить карьеру по окончании сезона-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить