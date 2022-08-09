Серена Уильямс высказалась о своей первой победе на турнире WTA c 2021 года
«Здорово вернуться в Торонто. Я не знала, смогу ли сыграть здесь, это всегда была одна из самых моих любимых остановок в туре, поэтому я была очень рада возможности вернуться сюда. Это было реально весело», — цитирует Уильямс Eurosport.uk.
Американка одержала победу над испанкой, обыграв её со счётом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.
В следующем раунде Уильямс сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Тереза Мартинцова (Чехия).
Призовой фонд турнира превышает $2,5 млн.
Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о победах российских теннисистов на международных соревнованиях.