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Червиченко считает, что «Спартаку» надо отпустить Николсона в «Нант»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе французского «Нанта» к форварду красно-белых Шамару Николсону.

«Николсон — очень приличный нападающий, игрок с хорошим чувством гола и точно полезный для «Спартака». Но понимаете, в нынешней ситуации держать кого‑то, чтобы он потом убежал бесплатно... Есть ли здесь какой‑то смысл?» — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

8 августа стало известно, что 25-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Ранее агент Ненад Портега, представляющий интересы Николсона, заявил, что «Нант» не делал предложение по форварду.

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