В Госдуме отреагировали на призыв Аршавина отменить Fan ID через прямую линию с президентом

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрея Аршавина, который заявил, что вопрос о введении паспорта болельщика (Fan ID) можно решить только через прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас господин Аршавин просто кинул клич, чтобы его услышали, увидели. Нужно опираться на достоверные факты. Сейчас через комитет мы запросили справки у РФС, у Минспорта. Запросили данные посещаемости прошлых сезонов, чтобы понять, насколько упал или повысился этот показатель. Запросили количество отказов и причины отказов для того, чтобы понять, насколько эффективно используется процедура», — приводит слова Свищёва Legalbet.

Он также заявил, что низкая посещаемость не является аргументом для отмены паспорта болельщика, потому что сейчас чемпионат только начался и многие находятся в отпуске. По словам депутата, во второй половине сентября будет собрана группа, чтобы понять, насколько эффективно принятие закона.

«Мы приглашаем Аршавина на встречу. Со всем его опытом и авторитетом он сможет заявить, эффективно или нет был внедрён закон», — добавил Свищёв.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

По информации СМИ, клубы РПЛ планируют выступить с предложениями о внесении изменений в закон о карте болельщика.

Ранее Аршавин высказался о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий.