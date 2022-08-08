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Борис Игнатьев: часть игроков «Торпедо» не соответствуют уровню РПЛ

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Бывший тренер «Торпедо» Борис Игнатьев считает, что в составе московского клуба много футболистов, которые не соответствуют уровню Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Выбранный путь просматривается. Есть динамика от игры к игре, многие игроки не адаптированы к этому чемпионату, так бывает с командами, которые выходят из низшего дивизиона в высший. Есть игроки, которые не соответствуют целям, задачам и всему тому, что происходит в РПЛ», — цитирует Игнатьева ТАСС.

По его мнению, главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк найдёт пути, которые помогут чёрно-белым остаться в элитном дивизионе по итогам сезона-2022/23.

«Рассчитывать на сверхуспехи не приходится, да и задачи такой никто не ставит. Посмотрим, как будет «Торпедо выглядеть с командами второй восьмерки, предстоит важный матч с «Оренбургом», — добавил специалист Игнатьев.

«Торпедо» в матче четвертого тура потерпело поражение от «Химок» (1:3). Московский клуб (одно очко) занимает 15-е место в турнирной таблице, команда Сергея Юрана (семь очков) идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе команды.

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