«Барселона» разгромила «Пумас» в товарищеском матче

Испанская «Барселоны» нанесла разгромное поражение мексиканскому клубу «Пумас» в товарищеском матче.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу» в столице Каталонии, завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Хавьера Эрнандеса.

Мячи забили Роберт Левандовски (на третьей минуте), Педри (на пятой и 19-й минутах), Усман Дембеле (на десятой минуте), Пьер-Эмерик Обамеянг (на 49-й минуте) и Френки де Йонг (на 84-й минуте).

«Барселона» в матче первого тура чемпионата Испании сезона-2022/23 примет на своём поле «Райо Вальекано», встреча состоится 13 августа.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» нанёс разгромное поражение туринскому «Ювентусу» в товарищеском матче.

















