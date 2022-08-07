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«Барселона» разгромила «Пумас» в товарищеском матче

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Испанская «Барселоны» нанесла разгромное поражение мексиканскому клубу «Пумас» в товарищеском матче.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу» в столице Каталонии, завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Хавьера Эрнандеса.

Мячи забили Роберт Левандовски (на третьей минуте), Педри (на пятой и 19-й минутах), Усман Дембеле (на десятой минуте), Пьер-Эмерик Обамеянг (на 49-й минуте) и Френки де Йонг (на 84-й минуте).

«Барселона» в матче первого тура чемпионата Испании сезона-2022/23 примет на своём поле «Райо Вальекано», встреча состоится 13 августа.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» нанёс разгромное поражение туринскому «Ювентусу» в товарищеском матче.







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