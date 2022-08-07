Шипов: ФШР надо действовать, а не ждать, что Дворкович придёт и всё решит

Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался о развитии шахмат в России на фоне переизбрания Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ.

«Мы в России, конечно, тоже должны совершать шаги. Организовывать турниры, чтобы наши шахматисты не бедствовали. Когда нас не пускают на международные соревнования, страдают и семьи спортсменов. Сейчас ФШР и компании, которые поддерживают вид спорта, не должны сидеть сложа руки. Надо действовать, а не ждать, что Дворкович придёт и всё решит», — заявил Шипов в интервью RT.

Ранее Федерация шахмат России поздравила Дворковича с переизбранием на пост главы ФИДЕ.