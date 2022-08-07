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Цорн: отставка Циннбауэра из «Локомотива» на данный момент не рассматривается

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможной отставке главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра на фоне результатов команды.
Цорн: отставка Циннбауэра из «Локомотива» на данный момент не рассматривается
  • Gettyimages.ru

«Пока не думаем о смене тренерского штаба. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», — цитирует Цорна «РБ Спорт».

«Локомотив» установил новый антирекорд по пропущенным голам в четырёх турах РПЛ после матча с «Краснодаром» (0:3). Железнодорожники набрали лишь два очка за четыре тура. Для клуба это худший старт с 2006 года в чемпионате России. Также красно-зелёные пропустили 11 голов и забили лишь три мяча.

Ранее Сергей Гуренко назвал «Локомотив» одним из главных разочарований на старте сезона РПЛ.

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